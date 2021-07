Un Posto al Sole, anticipazioni: i ritorni di Adele e Beatrice (Di sabato 24 luglio 2021) Un Posto al Sole, anticipazioni. Nelle prossime puntate torneranno Adele e Beatrice e saranno entrambe al centro di nuove storyline. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle prossime puntate di Un Posto al Sole. Come vi avevamo anticipato qualche tempo fa, Adele sta per fare il suo rientro in pianta stabile, appena dopo il rientro di Leggi su 2anews (Di sabato 24 luglio 2021) Unal. Nelle prossime puntate tornerannoe saranno entrambe al centro di nuove storyline. Arrivano le ultimedella trama delle prossime puntate di Unal. Come vi avevamo anticipato qualche tempo fa,sta per fare il suo rientro in pianta stabile, appena dopo il rientro di

Advertising

Martina95190659 : @Val1Rosa Sono stati giorni di dura prova psichica per me..sono arrivata alla conclusione che me ne sbatto dei loro… - IlSegretoTvSoap : Un posto al sole settimana dal 2-6 agosto: Filippo rivede una vecchia conoscenza - TDLemon9001 : Che senso ha essere il sole se al posto di riscaldare acceco? - parambecille : In viaggio da sole due ore, sei ancora davanti a me e il mio ragazzo si è addormentato in autogrill al posto di gui… - enrick81 : @Federic01996 @AgoCannella @napoliforever89 @BALDINIPAOLA @famigliasimpson @CIAfra73 @Tvottiano @OltreTv… -