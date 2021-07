“Un incubo. Pochi secondi per evitare lo scontro”: il racconto del camionista dell’incidente con Zanardi (Di sabato 24 luglio 2021) Abbiamo scritto ieri della fine dell’incubo dell’autista del camion che il 19 giugno 2020 si scontrò con Alex Zanardi alla guida della sua handbike. LEGGI ANCHE => Come sta Alex Zanardi? Le novità mentre il camionista che lo ha travolto viene assolto Un drammatico incidente dal quale il campione paralimpico (e non sta) provando ancora a recuperare e che per il 45enne autista del mezzo pesante ha rappresentato un grandissimo trauma. Lo ha raccontato ai taccuini del Corriere della Sera lo stesso Marco Ciacci (questo il nome dell’autista), commentando il proscioglimento da parte del gip di Siena Ilaria ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 24 luglio 2021) Abbiamo scritto ieri della fine dell’dell’autista del camion che il 19 giugno 2020 si scontrò con Alexalla guida della sua handbike. LEGGI ANCHE => Come sta Alex? Le novità mentre ilche lo ha travolto viene assolto Un drammatico incidente dal quale il campione paralimpico (e non sta) provando ancora a recuperare e che per il 45enne autista del mezzo pesante ha rappresentato un grandissimo trauma. Lo ha raccontato ai taccuini del Corriere della Sera lo stesso Marco Ciacci (questo il nome dell’autista), commentando il proscioglimento da parte del gip di Siena Ilaria ...

