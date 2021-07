UFFICIALE Il Tottenham annuncia Gollini: il comunicato (Di sabato 24 luglio 2021) Il Tottenham ha ufficializzato l’arrivo a Londra di Pierluigi Gollini Attraverso i propri canali ufficiali, il Tottenham ha annunciato l’arrivo a Londra dall’Atalanta del portiere Pierluigi Gollini. «Siamo lieti di annunciare la firma del portiere Pierluigi Gollini dall’Atalanta in prestito per una stagione, con un’opzione per rendere permanente il trasferimento». We are delighted to announce the signing of goalkeeper Pierluigi Gollini from Italian side Atalanta on a season-long loan, with an option to make the transfer permanent. — ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Ilha ufficializzato l’arrivo a Londra di PierluigiAttraverso i propri canali ufficiali, ilhato l’arrivo a Londra dall’Atalanta del portiere Pierluigi. «Siamo lieti dire la firma del portiere Pierluigidall’Atalanta in prestito per una stagione, con un’opzione per rendere permanente il trasferimento». We are delighted to announce the signing of goalkeeper Pierluigifrom Italian side Atalanta on a season-long loan, with an option to make the transfer permanent. — ...

Advertising

robertopontillo : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO TOTTENHAM: UFFICIALE L'ARRIVO DI GOLLINI DALL'ATALANTA Operazione chiusa in prestito con diritto di riscatt… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Gollini lascia l'Atalanta. Al Tottenham in prestito con diritto di riscatto - hulk_witsel : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Gollini lascia l'Atalanta e diventa un giocatore del Tottenham ?? - BarFutbol_ : E' ufficiale: Pierluigi #Gollini passa dall'#Atalanta al #Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato a €… - LeBombeDiVlad : ? UFFICIALE - #Tottenham, annunciato l’arrivo dall’ #Atalanta di Pierluigi #Gollini ?? Il comunicato degli #Spurs… -