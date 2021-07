UFFICIALE - Demme, trauma di secondo-terzo grado al ginocchio: il comunicato (Di sabato 24 luglio 2021) INFORTUNIO Demme- Nel corso dell'amichevole organizzata nel ritiro di Dimaro tra Napoli e Pro Vercelli, il centrocampista azzurro Diego Demme è stato vittima di un contatto molto duro al minuto 15' subendo un pestone dall'avversario Comi. Costretto ad uscire per cure mediche più specifiche, il tedesco ha lasciato il campo sorretto dagli uomini dello staff di Luciano Spalletti. Per ora le sue condizioni destano una cauta preoccupazione, seguiranno aggiornamenti. A partita finita lo stesso Luciano Spalletti è apparso abbastanza preoccupato dalle condizioni del centrocampista italo tedesco. Il Napoli, con un comunicato sul proprio sito ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 24 luglio 2021) INFORTUNIO- Nel corso dell'amichevole organizzata nel ritiro di Dimaro tra Napoli e Pro Vercelli, il centrocampista azzurro Diegoè stato vittima di un contatto molto duro al minuto 15' subendo un pestone dall'avversario Comi. Costretto ad uscire per cure mediche più specifiche, il tedesco ha lasciato il campo sorretto dagli uomini dello staff di Luciano Spalletti. Per ora le sue condizioni destano una cauta preoccupazione, seguiranno aggiornamenti. A partita finita lo stesso Luciano Spalletti è apparso abbastanza preoccupato dalle condizioni del centrocampista italo tedesco. Il Napoli, con unsul proprio sito ...

