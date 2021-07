Tv: Sky Tg24, per il ciclo di interviste stories 'Matthew McConaughey– One man Show' (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - È l'attore premio Oscar Matthew McConaughey l'ospite del nuovo appuntamento di stories, il ciclo di interviste dedicate al mondo dello spettacolo di Sky Tg24. Intervistato da Denise Negri in 'Matthew McConaughey – One man Show', in onda lunedì 26 luglio alle 21 su Sky Tg24, e disponibile On Demand, la star di Hollywood racconta della fase della paternità che sta attualmente vivendo e della migliore lezione che cerca di trasmettere ai figli che vorrebbe capissero “che se ti impegni oggi puoi essere premiato domani, una lezione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - È l'attore premio OscarMcConaughey l'ospite del nuovo appuntamento di, ildidedicate al mondo dello spettacolo di Sky. Intervistato da Denise Negri in 'McConaughey – One man', in onda lunedì 26 luglio alle 21 su Sky, e disponibile On Demand, la star di Hollywood racconta della fase della paternità che sta attualmente vivendo e della migliore lezione che cerca di trasmettere ai figli che vorrebbe capissero “che se ti impegni oggi puoi essere premiato domani, una lezione ...

Advertising

SkyTG24 : Il presidente del Consiglio Mario #Draghi ha illustrato in conferenza stampa il nuovo decreto #Covid. Il premier si… - SkyTG24 : Covid, Sean Penn minaccia di lasciare il set di Gaslit se tutto lo staff non si vaccinerà - SkyTG24 : Covid, no green pass: folla in piazza a Torino - Crocket81893187 : RT @SkyTG24: Covid, Sean Penn minaccia di lasciare il set di Gaslit se tutto lo staff non si vaccinerà - damorantonio : RT @Virus1979C: Il sindaco di #Corbetta (MI) Marco Ballarini di #ForzaItalia rinviato a giudizio per la nomina dell'amante a capo dei vigil… -