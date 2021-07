Turismo, in viaggio il 54,5% degli italiani (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ricominceranno a fare vacanza, riprendendo timidamente uno standard simile al periodo pre-covid, non tradiranno la preferenza per le località di mare, viaggeranno principalmente in Italia preferendo l'auto come mezzo di trasporto, privilegeranno l'albergo come sistemazione per le ferie, non rinunceranno a serate al ristorante o in casa di amici ma si terranno alla larga dalle notti in discoteca per paura dei contagi. E' questa la fotografia attuale del movimento degli italiani per l'estate 2021, rilevata dall'indagine di Federalberghi con il supporto tecnico dell'Istituto ACS Marketing Solutions. Quest'anno si metterà in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ricominceranno a fare vacanza, riprendendo timidamente uno standard simile al periodo pre-covid, non tradiranno la preferenza per le località di mare, viaggeranno principalmente in Italia preferendo l'auto come mezzo di trasporto, privilegeranno l'albergo come sistemazione per le ferie, non rinunceranno a serate al ristorante o in casa di amici ma si terranno alla larga dalle notti in discoteca per paura dei contagi. E' questa la fotografia attuale del movimentoper l'estate 2021, rilevata dall'indagine di Federalberghi con il supporto tecnico dell'Istituto ACS Marketing Solutions. Quest'anno si metterà in ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Ricominceranno a fare vacanza, riprendendo timidamente uno standard simile al periodo pre-covid,… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Turismo, in viaggio il 54,5% degli italiani - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Turismo, in viaggio il 54,5% degli italiani - - CorriereCitta : Turismo, in viaggio il 54,5% degli italiani - ItaliaNotizie24 : Turismo, in viaggio il 54,5% degli italiani -