Tu Si Que Vales: morta la pianista Nerina Peroni (Di sabato 24 luglio 2021) Nerina Peroni, la pianista 81enne che viveva all’interno di una cosa di riposo e che aveva conquistato il pubblico di Tu Si Que Vales nella scorsa edizione, si è spenta nella notte. La signora, che aveva mostrato il suo talento ai giudici, si è spenta nella sua stanza all’interno dell’RSA dove viveva. Tu Si Que Vales è in lutto. Una delle protagoniste della scorsa edizione è venuta a Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 24 luglio 2021), la81enne che viveva all’interno di una cosa di riposo e che aveva conquistato il pubblico di Tu Si Quenella scorsa edizione, si è spenta nella notte. La signora, che aveva mostrato il suo talento ai giudici, si è spenta nella sua stanza all’interno dell’RSA dove viveva. Tu Si Queè in lutto. Una delle protagoniste della scorsa edizione è venuta a Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Tu si que vales, lutto improvviso: è morto un simbolo del talent show - 4ragazzi1D : RT @dario_head: Io piango quando la gente passa il turno a Tu sì que vales immaginate come sto adesso a vedere gli atleti e le atlete che a… - infoitcultura : Tu si que Vales, Belen torna in studio: quello che succede è incredibile - infoitcultura : Tu si que vales: è morta la pianista Nerina Pieroni - michiamanostar : RT @dario_head: Io piango quando la gente passa il turno a Tu sì que vales immaginate come sto adesso a vedere gli atleti e le atlete che a… -