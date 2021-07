Tu si’ que vales | morta la finalista che suonava il piano | Nerina Peroni

Leggi su formatonews

(Di sabato 24 luglio 2021) Triste lutto nel programma, Tu si’ que, è, l’anziana concorrente arrivata in finale, che aveva catturato l’attenzione del pubblico e della giuria con la sua arte.La donna si è spenta all’età di 81 anni, serenamente durante la notte, nella casa di riposo in cui viveva da tempo, a Savigliano., oltre ad essere una brava pianista aveva riscosso notevole successo nel programma, anche per la sua gioia di vivere e sopratutto per il modo di fare e di parlare dolce e gentile. L’anziana signora aveva partecipato al ...