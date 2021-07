Tu si que vales | morta la concorrente che aveva emozionato l’Italia

Leggi su cityroma

(Di sabato 24 luglio 2021) Una delle concorrenti più amate del talent show, Tu si quee, nello sconforto generale in tanti hanno ricordato la sua eccezionale performance. Tu is que, si è spenta durante la notte Nerina Peroni si è spenta all’età di 81 anni. La donna lo scorso ottobre ha incantato la platea con un’esibizione davvero strabiliante. Nina era una pianista e, con la musicaconvinto i giudici ed il pubblico a casa. La donna risiedeva in una casa di riposo a Savigliano, e secondo indiscrezioni sarebbein modo sereno durante il riposo notturno. Nina Peroni era una insegnante di musica e, ...