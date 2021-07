Tu si que vales | l’opinione del giornalista | “Ha le carte in regola”

(Di sabato 24 luglio 2021) Tu si quesi arricchisce di una novità: la critica non piace alche risponde per le rime. “Ha lein” “Tu si que” è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

peppe844 : E’ morta Nerina Pieroni, la pianista che ha commosso tutti a “#Tusìquevales” - GossipItalia3 : Lutto a Tu sì que vales: morta la concorrente Nerina Peroni, aveva commosso tutti con la sua esibizione… - lovingkiedis : Belen ha partorito due giorni fa praticamente e già si allena, viaggia, va a registrare Tu sí que vales, io al seco… - EremitaMancato : Disidratata ?????? - Barby7114 : @tomatolele C'è tu si que vales da vedere se non registra più -

Ultime Notizie dalla rete : que vales

Il programma si scontrerà con Tu sidi Canale 5.morta Nerina Peroni, concorrente di Tu sìche, nell'autunno scorso, aveva commosso giudici e pubblico con la sua straordinaria esibizione sul palcoscenico di Canale 5. Per tanti era la " nonna pianista ", appassionata di musica e ...Tu si que vales si arricchisce di una novità: la critica non piace al giornalista che risponde per le rime. "Ha le carte in regola" ...Tu si que vales in lutto. Nerina Pieroni, la pianista e finalista del talent show di Canale 5 si è spenta all’età di 81 anni ...