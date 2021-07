Troppi in autoisolamento, il governo Johnson cede per non paralizzare economia britannica: ‘No quarantena, ma tamponi per alcuni settori’ (Di sabato 24 luglio 2021) Se non alle pressioni degli industriali britannici, dei rappresentati delle categorie produttive e dei lavoratori nei servizi essenziali, alla fine il governo Johnson ha ceduto di fronte all’immagine dei supermercati con gli scaffali vuoti. Dopo una settimana di braccio di ferro, tra l’aumento dei contagi di Covid-19 e il diffondersi della cosiddetta Pingdemia, che ha toccato il record di 620mila contatti, Downing street è stato costretto a pubblicare una lista di 16 settori (da quello sanitario e alimentare, ai trasporti ed energia) in cui determinati lavoratori essenziali, entrati in contatto con un positivo al Covid, potranno essere esentati dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Se non alle pressioni degli industriali britannici, dei rappresentati delle categorie produttive e dei lavoratori nei servizi essenziali, alla fine ilha ceduto di fronte all’immagine dei supermercati con gli scaffali vuoti. Dopo una settimana di braccio di ferro, tra l’aumento dei contagi di Covid-19 e il diffondersi della cosiddetta Pingdemia, che ha toccato il record di 620mila contatti, Downing street è stato costretto a pubblicare una lista di 16 settori (da quello sanitario e alimentare, ai trasporti ed energia) in cui determinati lavoratori essenziali, entrati in contatto con un positivo al Covid, potranno essere esentati dalla ...

Anna26648966 : RT @fattoquotidiano: Troppi in autoisolamento, il governo Johnson cede per non paralizzare economia britannica: ‘No quarantena, ma tamponi… - fattoquotidiano : Troppi in autoisolamento, il governo Johnson cede per non paralizzare economia britannica: ‘No quarantena, ma tampo… -