Trollhunters | dalla serie al film | i segreti del franchise di Guillermo del Toro e Netflix

(Di sabato 24 luglio 2021) Al Festival di Annecy si è tenuto un panel virtuale suldi, ideato dadelper. La prima volta chedelè venuto ad Annecy - fisicamente, mentre questa volta è intervenuto a distanza - per parlare diè stato nell'estate del 2016, pochi mesi prima del debutto dellasu. Un'esperienza che lui ricorda con piacere: "È il festival ideale, perché tutti quelli che incontri la pensano come te e si trovano lì perché amano l'arte dell'animazione. È ...

Lake aveva ancora la voce del compianto Anton Yelchin (sostituito da Emile Hirsch a partire da 3Below) ed era riuscito a completare quasi tutte le sessioni di doppiaggio per la serie iniziale. La saga prodotta da Guillermo del Toro per Netflix volge al termine.