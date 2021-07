“Trasferire il pm Paolo Storari da Milano” | la richiesta del pg di Cassazione sul caso Amara L’udienza disciplinare al Csm il 30 luglio

(Di sabato 24 luglio 2021)d’urgenzadaper la “serenità di tutti i magistrati del distretto” e impedirgli di lavorare ancora come pubblico ministero. La-bomba arriva dal procuratore generale dellaGiovanni Salvi, membro di diritto del Consiglio superiore della magistratura e titolare dell’azionenei confronti del magistrato, che ad aprile 2020 consegnò a Piercamillo Davigo (allora consigliere) i verbali dell’ex avvocato Eni Piero: atti in cui il faccendiere siciliano, indagato per depistaggio in relazione al ...

STORARI Caso Eni: pg Cassazione, 'pm Storari da Milano' - MILANO, 24 LUG - Via dalla Procura di Milano il pm del caso Amara,Storari. A chiederlo alla sezione disciplinare del ......generale della Cassazione di trasferimento d'urgenza e cambio di funzioni per il pm milanese... Obiettivo di Salvi èd'ufficio Storari in via cautelare senza che possa più esercitare le ...