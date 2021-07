Tottenham | ufficiale l’arrivo di Gollini dall’Atalanta | il comunicato News

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO TOTTENHAM: UFFICIALE L'ARRIVO DI GOLLINI DALL'ATALANTA Operazione chiusa in prestito con diritto… - DiMarzio : #Gollini al #Tottenham, c'è l'annuncio - gilnar76 : Gollini al Tottenham, è ufficiale: primo colpo di Paratici dall’Italia #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Cucciolina96251 : RT @11contro11: UFFICIALE - #Atalanta, Gollini vola al #Tottenham #Calciomercato #Estero #SerieA #11contro11 - Cucciolina96251 : RT @PisuDavi: ?? #Calciomercato #Tottenham, ufficiale l’arrivo di #Gollini -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham ufficiale

BERGAMO - Il trasferimento di Pierluigi Gollini era praticamente già definito e mancava solo l'annuncio, che ora è arrivato: a ufficializzare l'addio del portiere classe 1995 all' Atalanta dopo ...Il portiere arriva dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a un determinato numero di presenze Ilha ufficializzato l'acquisto di Pierluigi Gollini dall' Atalanta . Confermata la formula del trasferimento, un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di ...Gollini è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham: il comunicato del club inglese Inizia ufficialmente l’avventura di Pierluigi Gollini al Tottenham. Dopo le visite mediche sostenute in Italia, ...E' in partenza per Londra, l'ormai ex atalantino, Pierluigi Gollini. Il portiere sta per cominciare la sua nuova avventura in Premier, con la maglia ...