Torino | Ansaldi | «Juric ha cambiato la mentalità granata Sogno il Mondiale»

(Di sabato 24 luglio 2021) L’esterno delCristianha parlato dell’impatto che ha avutosulla squadraCristian, esterno del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato degli obiettivi deiper la prossima stagione e dell’impatto avuto fino a questo momento da Ivan. IMPATTO– «haladel Toro. Adesso, a prescindere dai continui cambi di allenatori, dobbiamo essere noi calciatori a lanciare un segnale, in fretta. La colpa ...

Advertising

infoitsport : Torino, Ansaldi su Juric: 'Tecnico preparato e con le idee chiare. Per lui siamo tutti importanti' - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: CronacaQui Torino: 'Ansaldi 'Fatte troppe parole Ora dobbiamo avere più fame'' - Toro_News : ?? | LE PAROLE #Ansaldi parla dal ritiro del #Torino: 'Obiettivo? Fare punti subito per avere la testa più libera”. - marinabeccuti : CronacaQui Torino: 'Ansaldi 'Fatte troppe parole Ora dobbiamo avere più fame'' - Torinogranatait : CronacaQui Torino: 'Ansaldi 'Fatte troppe parole Ora dobbiamo avere più fame'' -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Ansaldi

Tirare una riga e ripartire, lavorando sodo e a testa bassa: per Cristianla parola chiave del nuovodeve essere 'fame'. "Dobbiamo ricostruire dopo gli ultimi due anni negativi - ammette il terzino argentino - e serviranno due caratteristiche principali: ...Così il difensore delCristian, che ha incontrato oggi i giornalisti a Santa Cristina in Val Gardena, sede del ritiro dei granata. "Il nuovo allenatore è molto preparato e ha le sue ...La seconda parte delle parole dell'esterno argentino, intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro in Val Gardena ...Cristian Ansaldi ieri in conferenza stampa ha parlato di Juric e della nuova stagione. Ecco che cosa ha detto: Come vede Ola Aina dopo un anno lontano dal Torino? “Lui è ...