Tokyo2020, Tennis: Fognini-Sonego al 2° turno. Musetti-Errani out (Di sabato 24 luglio 2021) Dolce amaro il 1° turno per il Tennis italiano a Tokyo 2020: Fognini e Sonego si qualificano mentre Musetti ed Errani nettamente sconfitti Esordio ufficiale per l’ItalTennis a Tokyo2020: in campo 4 italiani, tre al maschile (Fognini, Musetti e Sonego) ed una al femminile (Errani). Il bilancio è di due vittorie e purtroppo due sconfitte. Per Fognini una vittoria più lottata del previsto: il Tennista ligure deve sudare le famose ‘7 camicie’ nel primo ... Leggi su zon (Di sabato 24 luglio 2021) Dolce amaro il 1°per ilitaliano a Tokyo 2020:si qualificano mentreednettamente sconfitti Esordio ufficiale per l’Ital: in campo 4 italiani, tre al maschile () ed una al femminile (). Il bilancio è di due vittorie e purtroppo due sconfitte. Peruna vittoria più lottata del previsto: ilta ligure deve sudare le famose ‘7 camicie’ nel primo ...

Advertising

Eurosport_IT : Ma c'è qualcosa che Novak Djokovic NON sappia fare? ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 - SuperTennisTv : ?? Che esordio a #Tokyo2020 per Lorenzo #Sonego! ???? Sotto di un set al suo esordio ai Giochi Olimpici, rimonta e sc… - SuperTennisTv : ???? A #Tokyo2020 @fabiofogna si impone sul giapponese Sugita in due set 6-4 6-3 e avanza al secondo turno del tabel… - tomaso_palli : Super #Fognini e che battaglia #Sonego… avanti #ItaliaTeam! #Tennis #Tokyo2020 #Olympics - francxh : RT @__pivot__: Io che durante le Olimpiadi passo dall’essere esperta di nuoto all’essere esperta di tuffi, di scherma, di ciclismo, di tenn… -