Tokyo | per l' Italia l' ostacolo Russia

Tokyo (GIAPPONE) - Tempo di scendere in campo anche per le vicecampionesse del mondo di Davide Mazzanti che domani mattina alle ore 9 locali (nella notte Italiana alle ore 2) faranno il loro esordio ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo per Chi è Vito Dell'Aquila, prima medaglia italiana a Tokyo 2020 ... dove ho conquistato il titolo nella mia amata Puglia mettendo al sicuro il discorso della Qualificazione Olimpica per Tokyo 2020". "Dal 12 novembre 2018 sono nell'Arma dei Carabinieri dopo aver ...

Tokyo 2020. Taekwondo, con Vito Dell'Aquila la prima medaglia all'Italia Ansa . Con Vito Dell'Aquila, stella del taekwondo, l'Italia ha già vinto la prima medaglia a Tokyo, nella categoria fino a 58 chilogrammi: se sarà oro o argento, lo dirà la finale in programma ...per 29 ...

Ecco il pubblico a Tokyo: folla per la gara di ciclismo la Repubblica Olimpiadi: pallavolo, domani l'esordio delle azzurre Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - Tempo di scendere in campo anche per le vicecampionesse del mondo di Davide Mazzanti che domani mattina alle ore 9 locali (nella notte italiana alle ore 2) faranno il lo ...

RISULTATI NUOTO OLIMPIADI 2020 TOKYO/ Diretta live, finalmente si comincia! Risultati nuoto Olimpiadi 2020 Tokyo: diretta live delle prime batterie che si disputano sabato 24 luglio. Si parte alle ore 12:00 di casa nostra.

