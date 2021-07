Tokyo: l'Italia batte il Canada all'esordio (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo (GIAPPONE) - esordio difficile, complicato, sofferto quello dell'Italia di Blengini nel torneo Olimpico ma alla fine gli azzurri possono sorridere, battono il Canada in cinque set 3 - 2 (26 - 28,... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 luglio 2021)(GIAPPONE) -difficile, complicato, sofferto quello dell'di Blengini nel torneo Olimpico ma alla fine gli azzurri possono sorridere, battono ilin cinque set 3 - 2 (26 - 28,...

Advertising

fattoquotidiano : Olimpiadi di Tokyo 2021, il web non apprezza le divise dell’Italia firmate da Armani: “Sembrano le tute dei Teletub… - RadioItalia : Bellissima la sfilata dell’Italia durante la cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici di Tokyo! ???? #Tokyo2020 - Agenzia_Ansa : L'Italia Team è entrato nello stadio Olimpico di Tokyo e sfila nella cerimonia di apertura di #Tokyo2020 . In testa… - framarin : #Tokyo2020 Top Influencer Italia @radiodeejay @ItaliaTeam_it @MayaYoshida3 @radioitalia @Coninews @radio105… - infoitsport : Volley, Olimpiadi Tokyo: Italia-Canada 3-2, il tabellino. Vittoria azzurra in rimonta, Michieletto 24 punti -