Tokyo, la prima giornata dei Giochi live: Samele e Dell'Aquila in semifinale, nel tennis subito fuori Errani e Musetti (Di sabato 24 luglio 2021) Finita la festa, si fa sul serio. A Tokyo hanno preso il via ufficialmente le Olimpiadi e già da questa notte cominciano le prime gare. E soprattutto si assegnano le prime medaglie. Occhi... Leggi su ilmattino (Di sabato 24 luglio 2021) Finita la festa, si fa sul serio. Ahanno preso il via ufficialmente le Olimpiadi e già da questa notte cominciano le prime gare. E soprattutto si assegnano le prime medaglie. Occhi...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo prima Olimpiadi LIVE Commenta per primo Via ai giochi! Dopo la cerimonia d'apertura a Tokyo arriva l'ora delle gare . Calcomercato.com racconta in tempo reale tutti i principali aggiornamenti della prima giornata alle Olimpiadi. Vito Dell'Aquila è in semifinale nel taewkwondo. Surf: il ...

Tokyo 2020, squadra mista di tiro con l'arco eliminata agli ottavi TOKYO (GIAPPONE) - Delusione per l' Italia nel mixed team di tiro con l'arco . Chiara Rebagliati e ... purtroppo si sono ripresentati almeno su una freccia, la prima, e questo non ha aiutato a aumentare ...

Ecco la prima medaglia d'oro di Tokyo 2020: Bach la porta su un vassoio La Repubblica Comincia l’avventura del beach volley azzurro Comincerà domani l’avventura di tutte le coppie italiane alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’arena dello Shiokaze Park, che offre una splendida vista sull'iconico Rainbow Bridge e sulla baia della capital ...

E Tokyo salì sul podio della sostenibilità. Nelle Olimpiadi più green della storia Dal Villaggio alimentato a idrogeno alle medaglie realizzate riciclando telefoni cellulari, fino alla Torcia olimpica costruita con rifiuti di alluminio degli alloggi del terremoto 2011. Ma è la Tokyo ...

