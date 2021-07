Tokyo | la prima giornata dei Giochi live | Fiamingo | Isola e Navarria agli ottavi | nel tennis subito fuori Errani e Musetti

(Di sabato 24 luglio 2021) Finita la festa, si fa sul serio. Ahanno preso il via ufficialmente le Olimpiadi e già da questa notte cominciano le prime gare. E soprattutto si assegnano le prime mede. Occhi...

Cosìha inaugurato ufficialmente la 32esima edizione delle Olimpiadi estive in uno Stadio ... Dal 1964, anno dellaedizione nipponica a cinque cerchi, al 2021,Olimpiade estiva moderna ...... è il quartier generale dello sport azzurro, a. Al suo interno si respirano le ambizioni dei ... "Se penso che lo scorso anno,di Rio, ho festeggiato in collegiale a Brescia, per poi ...Programma sempre più fitto dopo la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Tokyo 2021 di ieri durata quasi 4 ore e che ha regalato grande spettacolo. Tanti gli eventi da seguire della quarta giornata di ...Yang Qian è la prima medaglia d'oro di Tokyo 2020. E' della Cina la prima medaglia d'oro dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020: nella prima finalissima a Cinque Cerchi, quella della carabina da 10 metri d ...