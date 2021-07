Tokyo, Italia al 2° posto nel medagliere. Usa a secco: non accadeva da Monaco '72 (Di sabato 24 luglio 2021) una notte dorata quella che cala su Tokyo. Come la medaglia al collo di Vito Dell'Aquila, fresco campione olimpico di taekwondo. È grazie a lui, e all'argento nella sciabola di Luigi Samele, che l'... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 luglio 2021) una notte dorata quella che cala su. Come la medaglia al collo di Vito Dell'Aquila, fresco campione olimpico di taekwondo. È grazie a lui, e all'argento nella sciabola di Luigi Samele, che l'...

