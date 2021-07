Tokyo 2021, cronaca della prima notte olimpica: vincono gli azzurri del volley, le prime speranze da scherma e taekwondo (Di sabato 24 luglio 2021) È una prima notte olimpica già ricca di emozioni per l’Italia, emozioni anche estreme per come sono arrivate nel corso della notte. La prima gara che porta alle medaglie di queste Olimpiadi è la Carabina ad aria compressa 10 metri donne. Per tutta la gara di qualificazione Sofia Ceccarello, 18 anni, è davvero perfetta, con punte ottime in cui spara anche un doppio 10.8 per salire addirittura al terzo posto prima dell’ultima serie di tiro. Inizia balbettando e scendendo al sesto posto, poi l’emozione la blocca, i suoi 18 anni si fanno sentire: solo 8,8 per il colpo finale, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) È unagià ricca di emozioni per l’Italia, emozioni anche estreme per come sono arrivate nel corso. Lagara che porta alle medaglie di queste Olimpiadi è la Carabina ad aria compressa 10 metri donne. Per tutta la gara di qualificazione Sofia Ceccarello, 18 anni, è davvero perfetta, con punte ottime in cui spara anche un doppio 10.8 per salire addirittura al terzo postodell’ultima serie di tiro. Inizia balbettando e scendendo al sesto posto, poi l’emozione la blocca, i suoi 18 anni si fanno sentire: solo 8,8 per il colpo finale, ...

