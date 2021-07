Tokyo 2020, tennis: eliminati Errani e Musetti, vanno avanti Fognini e Sonego (Di sabato 24 luglio 2021) Lorenzo Musetti e Sara Errani eliminati al primo turno a Tokyo 2020. Musetti è stato battuto nel singolare maschile per 6-3 6-4 dall’australiano John Millman, il numero 44 al mondo. Sara Errani è stata costretta ad arrendersi alla russa Anastasia Pavlyuchenkova con 6-0, 6-1. La russa, tra l’altro, era reduce da un colpo di calore durante il secondo set. Vincono invece Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Fognini ha sconfitto Yuichi Sugita per 6-4 6-3 in un’ora e 48 minuti. Sonego ha vinto in rimonta, dopo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 luglio 2021) Lorenzoe Saraal primo turno aè stato battuto nel singolare maschile per 6-3 6-4 dall’australiano John Millman, il numero 44 al mondo. Saraè stata costretta ad arrendersi alla russa Anastasia Pavlyuchenkova con 6-0, 6-1. La russa, tra l’altro, era reduce da un colpo di calore durante il secondo set. Vincono invece Fabioe Lorenzoha sconfitto Yuichi Sugita per 6-4 6-3 in un’ora e 48 minuti.ha vinto in rimonta, dopo ...

