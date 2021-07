Tokyo 2020, Taekwondo: impresa di Vito Dell’Aquila! Prima medaglia d’oro per l’Italia (Di sabato 24 luglio 2021) RIVIVI IL LIVE DEL MATCH REGOLAMENTO Taekwondo PROGRAMMA Taekwondo IL MEDAGLIERE L’azzurro inizia il suo percorso a cinque cerchi nel miglior modo possibile, battendo l’ostico ungherese Omar Salim con il netto punteggio di 26-13. Nel primo round Vito si rende subito protagonista di un ottimo avvio mettendo a referto un imponente 11-0, ma il suo rivale non si scoraggia e si rifà sotto nel secondo parziale portandosi a sole quattro lunghezze dal nostro rappresentante 17-13 (6-13). Dell’Aquila gestisce bene le proprie energie e nel terzo round realizza il 9-0 che gli consente di travolgere 26-13 Salim per staccare il pass per i quarti di ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) RIVIVI IL LIVE DEL MATCH REGOLAMENTOPROGRAMMAIL MEDAGLIERE L’azzurro inizia il suo percorso a cinque cerchi nel miglior modo possibile, battendo l’ostico ungherese Omar Salim con il netto punteggio di 26-13. Nel primo roundsi rende subito protagonista di un ottimo avvio mettendo a referto un imponente 11-0, ma il suo rivale non si scoraggia e si rifà sotto nel secondo parziale portandosi a sole quattro lunghezze dal nostro rappresentante 17-13 (6-13). Dell’Aquila gestisce bene le proprie energie e nel terzo round realizza il 9-0 che gli consente di travolgere 26-13 Salim per staccare il pass per i quarti di ...

