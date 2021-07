Tokyo 2020, taekwondo: Dell’Aquila in finale, prima medaglia italiana (Di sabato 24 luglio 2021) L’azzurro Vito Dell’Aquila è in finale nel taekwondo (cat. 58 kg) ai Giochi di Tokyo 2020. E’ la prima medaglia italiana ai Giochi. Il pugliese si è imposto in semifinale sull’argentino Lucas Guzman per 29-10. L’azzurro si era imposto 26-13 sull’ungherese Omar Salim agli ottavi di finale e sul thailandese Ramnarong Awekwiharee ai quarti (37-17). Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 24 luglio 2021) L’azzurro Vitoè innel(cat. 58 kg) ai Giochi di. E’ laai Giochi. Il pugliese si è imposto in semisull’argentino Lucas Guzman per 29-10. L’azzurro si era imposto 26-13 sull’ungherese Omar Salim agli ottavi die sul thailandese Ramnarong Awekwiharee ai quarti (37-17). Funweek.

