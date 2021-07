Tokyo 2020, sollevamento pesi maschile -67 kg in tv oggi: orario, canale e diretta streaming (Di domenica 25 luglio 2021) La prova di sollevamento pesi maschile -67 kg, per quanto concerne le Olimpiadi di Tokyo 2020, vedrà confrontarsi diversi atleti talentuosi e pronti a offrire il massimo per sventolare in alto la propria bandiera. Lijun Chen, Luis Javier Mosquera e Muhammed Ozbek in evidenza come potenziali protagonisti, sebbene le sorprese siano dietro l’angolo in un appuntamento di questo calibro. La gara si disputerà domenica 25 luglio, non prima delle ore 04.50 nostrane. La diretta televisiva sarà visibile su Discovery+, Eurosport Player e Dazn (tramite i due canali dedicati e firmati Eurosport); il ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) La prova di-67 kg, per quanto concerne le Olimpiadi di, vedrà confrontarsi diversi atleti talentuosi e pronti a offrire il massimo per sventolare in alto la propria bandiera. Lijun Chen, Luis Javier Mosquera e Muhammed Ozbek in evidenza come potenziali protagonisti, sebbene le sorprese siano dietro l’angolo in un appuntamento di questo calibro. La gara si disputerà domenica 25 luglio, non prima delle ore 04.50 nostrane. Latelevisiva sarà visibile su Discovery+, Eurosport Player e Dazn (tramite i due canali dedicati e firmati Eurosport); il ...

