Tokyo 2020, softball: ennesimo ko Italia, il Giappone si impone 5-0 (Di sabato 24 luglio 2021) Altra sconfitta per le azzurre del softball ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Dopo quelle arrivate contro Stati Uniti e Australia, le Italiane sono costrette ad arrendersi anche al Giappone, vittorioso per 5-0 grazie ai fuoricampo di Yu Yamamoto e Yamato Fujita. Le nipponiche volano in testa alla classifica agganciando gli Stati Uniti con tre vittorie su tre gare, seguono Canada (2 vittore, 1 sconfitta), Australia (1 vittoria, 2 sconfitte) e infine Italia e Messico (3 sconfitte). RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE RISULTATI E CLASSIFICA softball Tokyo ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Altra sconfitta per le azzurre delai Giochi Olimpici di. Dopo quelle arrivate contro Stati Uniti e Australia, lene sono costrette ad arrendersi anche al, vittorioso per 5-0 grazie ai fuoricampo di Yu Yamamoto e Yamato Fujita. Le nipponiche volano in testa alla classifica agganciando gli Stati Uniti con tre vittorie su tre gare, seguono Canada (2 vittore, 1 sconfitta), Australia (1 vittoria, 2 sconfitte) e infinee Messico (3 sconfitte). RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE RISULTATI E CLASSIFICA...

