Tokyo 2020, scherma spada maschile oggi in tv: orario e diretta streaming (Di domenica 25 luglio 2021) Il programma e come seguire la seconda giornata di scherma maschile a Tokyo 2020. In scena la spada, con l’Italia che sarà rappresentata da Andrea Santarelli (esordio contro il russo Sergey Khodos), Enrico Garozzo (che sfiderà il padrone di casa Koki Kano) e Marco Fichera (al via contro il kazako Ruslan Kurbanov). Le partite cominceranno dalle ore 4:55 italiane (le 11:55 locali), e saranno visibili in diretta su Eurosport Player e Discovery+, con una selezione di eventi visibili anche per gli abbonati di Dazn, Fastweb e TimVision. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Il programma e come seguire la seconda giornata di. In scena la, con l’Italia che sarà rappresentata da Andrea Santarelli (esordio contro il russo Sergey Khodos), Enrico Garozzo (che sfiderà il padrone di casa Koki Kano) e Marco Fichera (al via contro il kazako Ruslan Kurbanov). Le partite cominceranno dalle ore 4:55 italiane (le 11:55 locali), e saranno visibili insu Eurosport Player e Discovery+, con una selezione di eventi visibili anche per gli abbonati di Dazn, Fastweb e TimVision. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - Corriere : Taekwondo, Vito Dell’Aquila vince il primo oro italiano a Tokyo - valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - useiufficiale : ????Olimpiadi TOKYO 2020: Vito Dell'Aquila è la prima medaglia d'oro per l'Italia! (Taekwondo) ??????#ItaliaSosVos - infoitsport : Tokyo 2020, il medagliere dopo la prima giornata -