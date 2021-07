Tokyo 2020 | sabato 24 luglio | i risultati e gli italiani in gara Vito Dell’Aquila medaglia nel taekwondo

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - Kurachan_1911 : RT @Eurosport_IT: 'Siamo una famiglia. Sappiamo che è la squadra a fare la differenza!' ???? Le parole di Alessandro Michieletto dopo la vit… - sportface2016 : #Tokyo2020 Splendido esordio di Irma #Testa : l'azzurra batte #Vorontsova e vola al secondo turno -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Altre 17 persone legate ai Giochi Olimpici di, fra cui un atleta, sono risultate positive al Covid - 19 portando il numero dei casi complessivi da inizio mese. Lo hanno reso noto gli organizzatori. Fra i 17 nuovi casi ci sono 14 lavoratori ...Arriva la prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di. Vito Dell'Aquila si è infatti qualificato alla finale per l'oro del taekwondo, 58 kg, battendo in semifinale l'argentino Lucas Guzman. Contro il turco Mohamed Jendoubi, Dell'Aquila ...Grande soddisfazione per il due senza femminile che approda alla semifinale delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Aisha Rocek e Kiri Tontodonati si contenderanno la possibilità di puntare al podio dopo un te ...Ci chiediamo se ce la faremo: sì, oggi abbiamo dimostrato di poter tornare grandi“. Thomas Bach, Presidente del CIO, ha poi dato il benvenuto ai Giochi di Tokyo 2020: “Oggi è un momento di speranza, è ...