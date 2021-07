Tokyo 2020, prima medaglia per l’Italia: è Dell’Aquila nel taekwondo. Samele si gioca la finale nella sciabola. Nuoto, sorpresa Razzetti: quinto tempo nei 400 misti nelle eliminatorie (Di sabato 24 luglio 2021) Il lottatore classe 2000 va a caccia dell’oro alle 14,45 ore italiane. Dalla scherma potrebbe arrivare il secondo successo olimpico. Carapaz vince nel ciclismo, tennis dolceamaro per gli Azzurri Leggi su lastampa (Di sabato 24 luglio 2021) Il lottatore classe 2000 va a caccia dell’oro alle 14,45 ore italiane. Dalla scherma potrebbe arrivare il secondo successo olimpico. Carapaz vince nel ciclismo, tennis dolceamaro per gli Azzurri

