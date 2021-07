Tokyo 2020, oggi in tv Nicolai/Lupo-Thole/Wickler beach volley: orario e diretta streaming (Di domenica 25 luglio 2021) oggi in tv Paolo Nicolai/Daniele Lupo-Julius Thole/Clemens Wickler: ecco le informazioni per vedere la sfida della Pool F di beach volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri, vice campioni olimpici in carica, vogliono iniziare al meglio il torneo a cinque cerchi. Dall’altra parte della rete ci sarà la coppia tedesca, in crescita dopo alcuni problemi fisici che li hanno condizionati. L’appuntamento è per le ore 13.00 italiane di domenica 25 luglio. Di seguito le informazioni per vedere in diretta tv e ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021)in tv Paolo/Daniele-Julius/Clemens: ecco le informazioni per vedere la sfida della Pool F dimaschile alle Olimpiadi di. Gli azzurri, vice campioni olimpici in carica, vogliono iniziare al meglio il torneo a cinque cerchi. Dall’altra parte della rete ci sarà la coppia tedesca, in crescita dopo alcuni problemi fisici che li hanno condizionati. L’appuntamento è per le ore 13.00 italiane di domenica 25 luglio. Di seguito le informazioni per vedere intv e ...

