Tokyo 2020 | nuoto | ecco gli azzurri in finale

(Di sabato 24 luglio 2021) Gabriele Detti si qualificano per lanei 400 stile libero alle Olimpiadi di. L’azzurro realizza il terzo tempo delle batterie in 3’44?67. Miglior tempo per il tedesco Henning Bennet Muhlleitner (3’43?67) davanti all’austriaco Felix Auboeck. Eliminato l’altro italiano Marco De Tullio. Laa 8 si disputerà domani. Anche Alberto Razzetti vola innei 400 misti. L’azzurro realizza il quinto tempo delle batterie in 4’09?91. Miglior tempo per l’australiano Brendon Smith (4’09?27) davanti al neozelandese Lewis Clareburt (4’09?49). Eliminato l’altro italiano Pier Andrea Matteazzi. Funweek.

Fethi Nourine, judoka algerino, è stato sospeso per non aver voluto affrontare il rivale israeliano a Tokyo 2020. Non si è presentato ai Giochi Olimpici per evitare di confrontarsi con un rivale israeliano. Fethi Nourine è stato sospeso dalla Federazione Internazionale di Judo. Dopo Vito Dell'Aquila nel taekwondo, anche Luigi Samele è in finale per l'oro nella sciabola maschile di Tokyo 2020. Lo schermidore foggiano ha sconfitto in semifinale il coreano Kim per 15 - 12.