Tokyo 2020, nuoto: ecco gli azzurri in finale (Di sabato 24 luglio 2021) Gabriele Detti si qualificano per la finale nei 400 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurro realizza il terzo tempo delle batterie in 3’44?67. Miglior tempo per il tedesco Henning Bennet Muhlleitner (3’43?67) davanti all’austriaco Felix Auboeck. Eliminato l’altro italiano Marco De Tullio. La finale a 8 si disputerà domani. Anche Alberto Razzetti vola in finale nei 400 misti. L’azzurro realizza il quinto tempo delle batterie in 4’09?91. Miglior tempo per l’australiano Brendon Smith (4’09?27) davanti al neozelandese Lewis Clareburt (4’09?49). Eliminato l’altro italiano Pier Andrea Matteazzi. L'articolo proviene ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 luglio 2021) Gabriele Detti si qualificano per lanei 400 stile libero alle Olimpiadi di. L’azzurro realizza il terzo tempo delle batterie in 3’44?67. Miglior tempo per il tedesco Henning Bennet Muhlleitner (3’43?67) davanti all’austriaco Felix Auboeck. Eliminato l’altro italiano Marco De Tullio. Laa 8 si disputerà domani. Anche Alberto Razzetti vola innei 400 misti. L’azzurro realizza il quinto tempo delle batterie in 4’09?91. Miglior tempo per l’australiano Brendon Smith (4’09?27) davanti al neozelandese Lewis Clareburt (4’09?49). Eliminato l’altro italiano Pier Andrea Matteazzi. L'articolo proviene ...

