Tokyo 2020: nuoto, Alberto Razzetti vola in finale dei 400 misti (Di sabato 24 luglio 2021) Alberto Razzetti conquista la finale dei 400 misti . Il nuotatore ligure, detentore del record italiano dei 200 misti in vasca lunga, è appena uscito dall'acqua di Tokyo con in tasca il quinto miglior ... Leggi su leggo (Di sabato 24 luglio 2021)conquista ladei 400. Il nuotatore ligure, detentore del record italiano dei 200in vasca lunga, è appena uscito dall'acqua dicon in tasca il quinto miglior ...

