Tokyo 2020, Molfetta: “Dell’Aquila più forte di me” (Di sabato 24 luglio 2021) “Era un po’ sottotono all’inizio, non stava trovando il suo ritmo che è la sua peculiarità. Quando è riuscito ad aumentare è andato subito su. So che cosa prova anche io mi sono trovato sotto in finale”. Lo ha detto Carlo Molfetta, campione olimpico nel taekwondo a Londra 2012, che da Casa Italia ha commentato la medaglia d’oro di Vito Dell’Aquila nel taekwondo. Entrambi gli atleti sono nati a Mesagne. “Siamo la Jesi del taekwondo. Abbiamo voglia di vincere. Se Vito è più forte di me? Hai voglia! Ha vinto la medaglia a 20 anni io ne avevo 28”, ha concluso Molfetta. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 24 luglio 2021) “Era un po’ sottotono all’inizio, non stava trovando il suo ritmo che è la sua peculiarità. Quando è riuscito ad aumentare è andato subito su. So che cosa prova anche io mi sono trovato sotto in finale”. Lo ha detto Carlo, campione olimpico nel taekwondo a Londra 2012, che da Casa Italia ha commentato la medaglia d’oro di Vitonel taekwondo. Entrambi gli atleti sono nati a Mesagne. “Siamo la Jesi del taekwondo. Abbiamo voglia di vincere. Se Vito è piùdi me? Hai voglia! Ha vinto la medaglia a 20 anni io ne avevo 28”, ha concluso. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - linformatore11 : ??????Giochi Olimpici Tokyo 2020, il primo oro italiano ai Giochi è di Dell’Aquila nel taekwondo. #italia #Taekwondo… - sailyvela : E va bene, Tokyo: ma adesso tocca a noi! CHI SONO I TRE AZZURRI CHE APRONO LE REGATE DELLA VELA A TOKYO 2020: -