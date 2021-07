Tokyo 2020: l’Italvolley maschile come un “diesel”, asfalta e vince contro Canada (Di sabato 24 luglio 2021) Esordio sofferto, ma vincente per l’Italvolley, vicecampione olimpica uscente, ai Giochi di Tokyo 2020: la nazionale di Blengini ribalta 3-2 il Canada. Primo set vinto dai nordamericani 28-26, con due set point sprecati dagli Azzurri; dopo un secondo parziale senza sfida a favore degli uomini di Glenn Hoag (25-18), l’Italia pareggia i conti nel terzo (25-21) e nel quarto (25-18). Al tie-break, poi, il 15-11 azzurro decide il match. All’Ariake Arena gli uomini di Chicco Blengini rovesciano il doppio vantaggio dei canadesi e s’impongono con un grande tie-break. Gran botta e risposta all’inizio del primo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Esordio sofferto, mante per, vicecampione olimpica uscente, ai Giochi di: la nazionale di Blengini ribalta 3-2 il. Primo set vinto dai nordamericani 28-26, con due set point sprecati dagli Azzurri; dopo un secondo parziale senza sfida a favore degli uomini di Glenn Hoag (25-18), l’Italia pareggia i conti nel terzo (25-21) e nel quarto (25-18). Al tie-break, poi, il 15-11 azzurro decide il match. All’Ariake Arena gli uomini di Chicco Blengini rovesciano il doppio vantaggio dei canadesi e s’impongono con un grande tie-break. Gran botta e risposta all’inizio del primo ...

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - Giornaleditalia : Olimpiadi Tokyo 2020, sei atleti italiani costretti alla quarantena fiduciaria - RaiSport : ?? #Italvolley batte 3-2 il #Canada in rimonta Esordio vincente ma sofferto per la nazionale di #Blengini… -