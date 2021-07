Tokyo 2020, l'ingresso dell'Italia: il video di Montano (Di sabato 24 luglio 2021) L'Italia entra nello stadio Nazionale di Tokyo per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi . Il momento suggestivo è catturato dal video che lo schermidore Aldo Montano pubblica su Instagram. Leggi su leggo (Di sabato 24 luglio 2021) L'entra nello stadio Nazionale diper la cerimonia d'aperturae Olimpiadi . Il momento suggestivo è catturato dalche lo schermidore Aldopubblica su Instagram.

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - fda89085212 : RT @1972book: Non ho ben capito perché il rifiuto di un algerino di toccare (perché di questo si tratta) un israeliano alle Olimpiadi non a… - cjmimun : Svaniscono ai quarti di finale le speranze azzurre di medaglia nella prova di spada femminile a Tokyo 2020: sono st… -