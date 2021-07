Tokyo 2020, le spadiste Fiamingo e Isola ai quarti. Canottaggio: per il 4 senza maschile è già finale (Di sabato 24 luglio 2021) Le Olimpiadi giapponesi entrano nel vivo. Dopo la cerimonia inaugurale, nella giornata di oggi si assegnano già 11 medaglie. Il primo oro di questi Giochi olimpici è intanto andato a Yang Qian. L’atleta cinese ha vinto nella gara della carabina 10 metri donne. July 24, 2021 Scherma Per la squadra azzurra ottimo avvio nella scherma. Le spadiste Fiamingo e Isola accedono ai quarti. Out invece l’altra azzurra, Mara Navarria. Nel torneo maschile di sciabola è Enrico Berrè il primo ad accedere ai quarti. A breve in pedana anche l’altro azzurro, Luigi Samele. Eliminato invece nella ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021) Le Olimpiadi giapponesi entrano nel vivo. Dopo la cerimonia inaugurale, nella giornata di oggi si assegnano già 11 medaglie. Il primo oro di questi Giochi olimpici è intanto andato a Yang Qian. L’atleta cinese ha vinto nella gara della carabina 10 metri donne. July 24, 2021 Scherma Per la squadra azzurra ottimo avvio nella scherma. Leaccedono ai. Out invece l’altra azzurra, Mara Navarria. Nel torneodi sciabola è Enrico Berrè il primo ad accedere ai. A breve in pedana anche l’altro azzurro, Luigi Samele. Eliminato invece nella ...

