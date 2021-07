Tokyo 2020, judo: Takato regala la prima medaglia d’oro al Giappone (Di sabato 24 luglio 2021) Naohisa Takato profeta in patria ai Giochi di Tokyo 2020. L’atleta Giapponese si è laureato campione nella categoria -60kg di judo ed ha regalato la prima medaglia d’oro al suo paese, che ospita queste Olimpiadi. Decisiva la vittoria in finale ai danni di Yung Wei Yang, atleta di Taipei. Sul gradino più basso il francese Mkheidze, quarto il kazako Smetov. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Naohisaprofeta in patria ai Giochi di. L’atletase si è laureato campione nella categoria -60kg died hato laal suo paese, che ospita queste Olimpiadi. Decisiva la vittoria in finale ai danni di Yung Wei Yang, atleta di Taipei. Sul gradino più basso il francese Mkheidze, quarto il kazako Smetov. SportFace.

