Tokyo 2020 | il medagliere dopo la prima giornata

Ecco il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo la prima giornata: 1) Cina, 3 ori, 0 argenti 1 bronzo; 2) Italia 1, 1, 0; 2) Giappone 1, 1, 0; 4) Corea del Sud 1, 0, 2; 5) Iran 1, 0, 0; 5) Kosovo 1, 0, 0; 5) Ecuador 1, 0, 0; 5) Ungheria 1, 0, 0; 5) Thailandia 1, 0, 0; 10) Russia (Roc) 0, 1, 1; 10) Serbia 0, 1, 1. Vito Dell'Aquila ha vinto la prima medaglia d'oro italiana nel taekwondo (cat. 58 kg). L'azzurro ha superato in rimonta 16-12 il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi. E' la prima medaglia d'oro italiana ai Giochi giapponesi.

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: DELL'AQUILA MEDAGLIA D'ORO In finale battuto il tunisino Jendoubi… - azzurridigloria : ????TOKYO 2020, DAY 1: IL MEDAGLIERE ???? Ottimo esordio dell’ @ItaliaTeam_it che nella prima giornata olimpica conqui… - TuffiBlog : Qui vi ricordiamo come seguire le gare delle Olimpiadi: -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Luigi Samele, c'è una medaglia d'oro nel palmares della sua fidanzata Luigi Samele, anche la sua fidanzata è una campionessa olimpica. Ecco chi è lei e cosa sappiamo sul suo conto. Luigi Samele ha appena vinto la medaglia d'argento nella sciabola a Tokyo 2020. S'è battuto con tutte le sue forze, ma alla fine è stato l'ungherese Aron Szilagyi ad avere la meglio nella finalissima. Avrà comunque, dopo questa esperienza, un prestigiosissimo trofeo ...

Vito Dell'Aquila, è festa grande a Mesagne. Il maestro 'storico': 'Ha lavorato con lealtà' È una prima giornata di festa grande quella dello sport azzurro, che prima con Luigi Samele e poi con Vito Dell'Aquila , si è assicurato le prime due medaglie ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 . Una sorta di brevissima ma intensissima escalation, che dall'argento della Fiamma Gialla foggiana ci ha condotto all'oro del babysalentino, che ha dato il la ai caroselli non solo in ...

Olimpiadi di Tokyo, gare e risultati di oggi 24 luglio. Dell'Aquila oro nel taekwondo, Samele argento nell... la Repubblica Il Campione olimpico cade alla sbarra a metà esercizio: un’intera Nazione in lutto La caduta degli dei. E' successo proprio questo nella giornata olimpica di oggi, sabato 24 luglio che una nazione in particolare ricorderà a lungo, cingendosi a lutto per quanto avvenuto al campione p ...

