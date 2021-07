Tokyo 2020, il medagliere dopo la prima giornata (Di sabato 24 luglio 2021) Ecco il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo la prima giornata: 1) Cina, 3 ori, 0 argenti 1 bronzo; 2) Italia 1, 1, 0; 2) Giappone 1, 1, 0; 4) Corea del Sud 1, 0, 2; 5) Iran 1, 0, 0; 5) Kosovo 1, 0, 0; 5) Ecuador 1, 0, 0; 5) Ungheria 1, 0, 0; 5) Thailandia 1, 0, 0; 10) Russia (Roc) 0, 1, 1; 10) Serbia 0, 1, 1. Vito Dell’Aquila ha vinto la prima medaglia d’oro italiana nel taekwondo (cat. 58 kg). L’azzurro ha superato in rimonta 16-12 il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi. E’ la prima medaglia d’oro italiana ai Giochi giapponesi. Una sfida molto ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 luglio 2021) Ecco ildelle Olimpiadi dila: 1) Cina, 3 ori, 0 argenti 1 bronzo; 2) Italia 1, 1, 0; 2) Giappone 1, 1, 0; 4) Corea del Sud 1, 0, 2; 5) Iran 1, 0, 0; 5) Kosovo 1, 0, 0; 5) Ecuador 1, 0, 0; 5) Ungheria 1, 0, 0; 5) Thailandia 1, 0, 0; 10) Russia (Roc) 0, 1, 1; 10) Serbia 0, 1, 1. Vito Dell’Aquila ha vinto lamedaglia d’oro italiana nel taekwondo (cat. 58 kg). L’azzurro ha superato in rimonta 16-12 il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi. E’ lamedaglia d’oro italiana ai Giochi giapponesi. Una sfida molto ...

