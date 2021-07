Tokyo 2020, ginnastica artistica: qualificazioni maschili, Marco Lodadio manca la finale agli anelli (Di sabato 24 luglio 2021) Sarebbe potuto andare decisamente meglio l’esordio azzurro della ginnastica artistica maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. All’Ariake Gymnastics Center sono andate in scene le qualificazioni, valide per conquistare la finale a squadre, quella All-Around individuale a 24 e per le finali di specialità. Protagonisti i due italiani Marco Lodadio e Ludovico Edalli, impegnati, rispettivamente, agli anelli e sul concorso generale, poiché l’Italia non è riuscita a ottenere il pass olimpico con la squadra. Purtroppo, ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Sarebbe potuto andare decisamente meglio l’esordio azzurro dellamaschile ai Giochi Olimpici di. All’Ariake Gymnastics Center sono andate in scene le, valide per conquistare laa squadre, quella All-Around individuale a 24 e per le finali di specialità. Protagonisti i due italianie Ludovico Edalli, impegnati, rispettivamente,e sul concorso generale, poiché l’Italia non è riuscita a ottenere il pass olimpico con la squadra. Purtroppo, ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - sailyvela : E va bene, Tokyo: ma adesso tocca a noi! CHI SONO I TRE AZZURRI CHE APRONO LE REGATE DELLA VELA A TOKYO 2020: - odiarciinsieme : RT @bomdiabelaflor_: medaglie vinte dall’Italia ai giochi olimpici di tokyo 2020; a tread: (in aggiornamento) #Tokyo2020 #giochiolimpic… -