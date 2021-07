Tokyo 2020, FBI lancia l’allarme: “Attenzione a cyber-attacchi sponsorizzati da governi” (Di sabato 24 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono ufficialmente iniziate, con l’Italia che ha terminato la prima giornata con ben due medaglie: l’argento di Luigi Samele nella sciabola e l’oro di Vito Dell’Aquila nel taekwondo -58 kg. Fuori dalle pedane, però, continuano i motivi di tensione. Infatti, l’FBI ha avvertito i professionisti della sicurezza perché alzino il livello di Attenzione nei confronti di possibili cyber-attacchi, spiegano Cnn e Fox News. Secondo l’intelligence americana, infatti, le Olimpiadi rappresentano un bersaglio goloso per alcuni Stati, che potrebbero approfittarne per creare confusione, chiedere ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Le Olimpiadi disono ufficialmente iniziate, con l’Italia che ha terminato la prima giornata con ben due medaglie: l’argento di Luigi Samele nella sciabola e l’oro di Vito Dell’Aquila nel taekwondo -58 kg. Fuori dalle pedane, però, continuano i motivi di tensione. Infatti, l’FBI ha avvertito i professionisti della sicurezza perché alzino il livello dinei confronti di possibili, spiegano Cnn e Fox News. Secondo l’intelligence americana, infatti, le Olimpiadi rappresentano un bersaglio goloso per alcuni Stati, che potrebbero approfittarne per creare confusione, chiedere ...

