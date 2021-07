Tokyo 2020, equitazione: buona prova per Zaza nel dressage, ma niente da fare per la finale (Di sabato 24 luglio 2021) buona la prova di Francesco Zaza in sella a Wispering Romance nelle eliminatorie del dressage di equitazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il cavaliere italiano chiude con un 66,941% che forse non rispecchia del tutto la sua prestazione positiva al Grand Prix che ha dato via ai Giochi per quanto riguarda gli sport equestri. All’Equestrian Park la sua cavalla si è presentata in discrete condizioni ed è stata protagonista di un buon esercizio. Purtroppo ci sono state due sbavature che sono costate punti preziosi scalati dalla giuria; il duo azzurro è incappato in due errori ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021)ladi Francescoin sella a Wispering Romance nelle eliminatorie deldialle Olimpiadi di. Il cavaliere italiano chiude con un 66,941% che forse non rispecchia del tutto la sua prestazione positiva al Grand Prix che ha dato via ai Giochi per quanto riguarda gli sport equestri. All’Equestrian Park la sua cavalla si è presentata in discrete condizioni ed è stata protagonista di un buon esercizio. Purtroppo ci sono state due sbavature che sono costate punti preziosi scalati dalla giuria; il duo azzurro è incappato in due errori ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - Massimoguerrera : RT @Eurosport_IT: Vito, ci hai dato una gioia enorme! ???? Italia: ecco il primo oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ?? #Taekwondo #Tokyo2020 #I… - an12frnc : RT @fanpage: Re del #Taekwondo a soli 20 anni, ci ha regalato la prima medaglia d'oro alle olimpiadi di Tokyo 2020. Una medaglia che arriv… -