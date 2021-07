Tokyo 2020, emozione Samele: lacrime e gioia nel collegamento con la famiglia – Video (Di sabato 24 luglio 2021) lacrime e gioia per la medaglia d’argento nella sciabola individuale ai Giochi di Tokyo 2020, Luigi Samele. L’azzurro, in collegamento con la ‘dark room’ di Casa Italia, ha ricevuto la sorpresa di un collegamento Video in diretta con la sua famiglia, si è commosso fino alle lacrime ed ha gioito mostrando la medaglia d’argento. “Grazie mille, è bellissimo, che sorpresa, vi voglio bene. Ci credete voi? Io ancora faccio fatica”, ha detto Samele rivolgendosi ai genitori, i fratelli e i nipotini, che gli hanno ... Leggi su funweek (Di sabato 24 luglio 2021)per la medaglia d’argento nella sciabola individuale ai Giochi di, Luigi. L’azzurro, incon la ‘dark room’ di Casa Italia, ha ricevuto la sorpresa di unin diretta con la sua, si è commosso fino alleed ha gioito mostrando la medaglia d’argento. “Grazie mille, è bellissimo, che sorpresa, vi voglio bene. Ci credete voi? Io ancora faccio fatica”, ha dettorivolgendosi ai genitori, i fratelli e i nipotini, che gli hanno ...

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - repubblica : Tokyo 2020, canottaggio: 'due senza', azzurri in semifinale - ChiodiDonatella : RT @Usicnazionale: #VITODELLAQUILA: IL PRIMO #ORO #ITALIANO A #TOKYO2021 AD UN #CARABINIERE Trionfa nella finale di #Taekwondo E dedica la… - _muffinbutton : RT @Eurosport_IT: OROOOOOO PER IL NOSTRO VITOOOO!!!! ???????????? Fate sentire il vostro tifo per gli Azzurri ? -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Dell'Aquila oro olimpico nel taekwondo "Medaglia per l'Italia" ... ma anche a Vito Dell'Aquila, fresco di oro a Tokyo nella categoria 58 kg. Partito dagli ottavi di ... 'Ho vissuto molto male il 2020, un anno senza obiettivi, tutto andava storto. Qui ho ritrovato me ...

Tokyo 2020: La speranza olimpica della squadra dei rifugiati Per arrivare a coronare il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno dovuto prima vincere una gara più difficile, quella di aggiudicarsi una borsa di studio del CIO. Ora, in Giappone, ...

Olimpiadi di Tokyo, gare e risultati di oggi 24 luglio. Dell'Aquila oro nel taekwondo, Samele argento nell... la Repubblica Davide Cassani incredulo per Alberto Bettiol "Non sappiamo per quale motivo siano venuti i crampi, soprattutto in un tratto di strada facile, era discesa ed è stato costretto a smettere di pedalare".

Dell’Aquila oro olimpico nel taekwondo “Medaglia per l’Italia” TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Mesagne, un piccolo paese in provincia di Brindisi, è ufficialmente la capitale mondiale del taekwondo. Già, perchè il comune pugliese non solo ha dato i natali a quel C ...

... ma anche a Vito Dell'Aquila, fresco di oro anella categoria 58 kg. Partito dagli ottavi di ... 'Ho vissuto molto male il, un anno senza obiettivi, tutto andava storto. Qui ho ritrovato me ...Per arrivare a coronare il sogno di partecipare alle Olimpiadi dihanno dovuto prima vincere una gara più difficile, quella di aggiudicarsi una borsa di studio del CIO. Ora, in Giappone, ..."Non sappiamo per quale motivo siano venuti i crampi, soprattutto in un tratto di strada facile, era discesa ed è stato costretto a smettere di pedalare".TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Mesagne, un piccolo paese in provincia di Brindisi, è ufficialmente la capitale mondiale del taekwondo. Già, perchè il comune pugliese non solo ha dato i natali a quel C ...