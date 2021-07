Tokyo 2020, 'E' israeliano non lo affronto': Judoka sospeso dalla federazione (Di sabato 24 luglio 2021) Fethi Nourine , Judoka algerino , è stato sospeso per non aver voluto affrontare il rivale israeliano a Tokyo 2020. Non si è presentato ai Giochi Olimpici di Tokyo per evitare di confrontarsi con un ... Leggi su leggo (Di sabato 24 luglio 2021) Fethi Nourine ,algerino , è statoper non aver voluto affrontare il rivale. Non si è presentato ai Giochi Olimpici diper evitare di confrontarsi con un ...

