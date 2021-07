Tokyo 2020, due medaglie per l’Italia: Dell’Aquila nel taekwondo e Samele nella sciabola, ora caccia all’oro. Finale anche nel nuoto: gran tempo di Razzetti nei 400 misti (Di sabato 24 luglio 2021) Il lottatore classe 2000 va a caccia dell’oro alle 14,45 ore italiane, mezz’ora dopo la Finale dello schermidore. anche Di Liddo e Ilaria Bianchi all’ultimo giro in vasca nei 100 metri farfalla Leggi su lastampa (Di sabato 24 luglio 2021) Il lottatore classe 2000 va adell’oro alle 14,45 ore italiane, mezz’ora dopo ladello schermidore.Di Liddo e Ilaria Bianchi all’ultimo giro in vasca nei 100 metri farfalla

