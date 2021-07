Tokyo 2020, domenica 25 luglio: i risultati e gli italiani in gara (Di domenica 25 luglio 2021) I risultati e gli italiani in gara di domenica 25 luglio. Seconda giornata ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, si parte a mezzanotte col primo turno di surf maschile e femminile. Sarà poi il turno del volley femminile, con l’Italia pronta ad affrontare la Russia. Pronto all’esordio anche il Settebello contro il Sudafrica, così come l’Italbasket contro la Germania. L’Italia spera di essere assoluta protagonista con tantissimi azzurri impegnati nelle rispettive gare. Di seguito tutti i risultati di giornata. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL PROGRAMMA, ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Ie gliindi25. Seconda giornata ufficiale delle Olimpiadi di, si parte a mezzanotte col primo turno di surf maschile e femminile. Sarà poi il turno del volley femminile, con l’Italia pronta ad affrontare la Russia. Pronto all’esordio anche il Settebello contro il Sudafrica, così come l’Italbasket contro la Germania. L’Italia spera di essere assoluta protagonista con tantissimi azzurri impegnati nelle rispettive gare. Di seguito tutti idi giornata. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL PROGRAMMA, ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - Corriere : Taekwondo, Vito Dell’Aquila vince il primo oro italiano a Tokyo - valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - zazoomblog : Tokyo 2020 tiro con l’arco femminile a squadre oggi in tv: data orario e diretta streaming con l’Italia - #Tokyo… - BasketItalyit : Tokyo 2020. 3×3 femminile. Capobianco: “Ripartiamo dagli ottimi 7 minuti contro le transalpine” -