Tokyo 2020 | Dell’Aquila | “Ho pensato a mio nonno | era sicuro che avrei vinto”

"Mio nonno è mancato un mese fa, fino ai primi mesi di quest'anno faceva tutto normalmente, poi è andato peggiorando e l'abbiamo perso. Lui era sicuro che avrei vinto, dedico a lui questa medaglia". Lo ha dichiarato Vito Dell'Aquila, medaglia d'oro nel taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, collegato con la dark room di Casa Italia. "Ieri guardavo le foto e mi mancava troppo", ha detto l'azzurro che ha lo stesso nome e cognome del nonno. "Ho pensato molto a lui, mi dicevo che non potevo mollare e che dovevo vincere l'incontro, anche ...

