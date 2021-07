Tokyo 2020, Dell’Aquila: “Ho pensato a mio nonno, era sicuro che avrei vinto” – Video (Di sabato 24 luglio 2021) “Mio nonno è mancato un mese fa, fino ai primi mesi di quest’anno faceva tutto normalmente, poi è andato peggiorando e l’abbiamo perso. Lui era sicuro che avrei vinto, dedico a lui questa medaglia”. Lo ha dichiarato Vito Dell’Aquila, medaglia d’oro nel taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, collegato con la dark room di Casa Italia. “Ieri guardavo le foto e mi mancava troppo”, ha detto l’azzurro che ha lo stesso nome e cognome del nonno. “Ho pensato molto a lui, mi dicevo che non potevo mollare e che dovevo vincere l’incontro, anche ... Leggi su funweek (Di sabato 24 luglio 2021) “Mioè mancato un mese fa, fino ai primi mesi di quest’anno faceva tutto normalmente, poi è andato peggiorando e l’abbiamo perso. Lui erache, dedico a lui questa medaglia”. Lo ha dichiarato Vito, medaglia d’oro nel taekwondo alle Olimpiadi di, collegato con la dark room di Casa Italia. “Ieri guardavo le foto e mi mancava troppo”, ha detto l’azzurro che ha lo stesso nome e cognome del. “Homolto a lui, mi dicevo che non potevo mollare e che dovevo vincere l’incontro, anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020, emozione Samele: lacrime e gioia nel collegamento con la famiglia La sorpresa nella dark room di Casa Italia Lacrime e gioia per la medaglia d'argento nella sciabola individuale ai Giochi di Tokyo 2020, Luigi Samele. L'azzurro, in collegamento con la 'dark room' di Casa Italia, ha ricevuto la sorpresa di un collegamento video in diretta con la sua famiglia, si è commosso fino alle lacrime ...

Chi è Vito Dell'Aquila, primo oro italiano a Tokyo 2020 Vito Dell'Aquila, è la prima medaglia d'oro dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel taekwondo. Alle 14.45 italiane, il 20enne di Mesagne (Brindisi) ha sfidato il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi.

Olimpiadi di Tokyo, gare e risultati di oggi 24 luglio. Dell'Aquila oro nel taekwondo, Samele argento nell... la Repubblica Tokyo 2020, Malagò: "Il tricolore sventola lassù" Roma, 24 lug. (askanews) - "Il tricolore sventola lassù, nell'Olimpo dello sport! Tokyo2020 parte con un oro stellare e un argento straordinario, grazie alle federazioni di taekwondo e di scherma.

Olimpiadi Tokio 2020, dalla scherma la prima medaglia dell'Italia, Samele argento TOKYO (GIAPPONE) – La prima medaglia italiana dei Giochi di Tokyo arriva dalla scherma ed è un argento: a conquistarlo il foggiano Gigi Samele nella prova individuale di sciabola maschile. Una ...

